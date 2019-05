Künstlerinnen der Art Brut

Auch Gugging, wo der Psychiater Leo Navratil in den 60er-Jahren begann, mit seinen Patienten künstlerisch zu arbeiten, war eine reine Männerwelt. Im 1981 von Navratil gegründeten Haus der Künstler leben und arbeiten bis heute nur männliche Künstler. Und Bilder von August Walla, Oswald Tschirtner oder Johann Hauser finden sich heute in allen großen Museen.

Erst in letzter Zeit wurden vereinzelt Künstlerinnen auch aus der Ära Navratils entdeckt. Und die einzige derzeit in Gugging arbeitende Künstlerin ist Laila Bachtiar. Ihre Bunt- und Bleistiftstiftzeichnungen zeigen in einer oft netzartigen Struktur aus Linien und Flächen vor allem Bäume, Tiere oder Menschen.

Und was macht den besonderen Reiz dieses Genres aus? Man kann neue Wahrnehmungswelten kennenlernen und, so Kunstforum-Wien-Direktorin Ingried Brugger, „etwas anscheinend vollkommen Unbekanntes so entdecken, dass einem dabei die Augen übergehen.“