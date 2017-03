Regionale Zutaten, traditionelle Rezepte, liebevolle Handwerkskunst – das klingt nach richtig gutem Brot. Wie das schmeckt, demonstrieren zahlreiche Bäcker der 29 besten und spannendsten österreichischen Bäckerbetriebe am 18. März 2017, wenn sie sich im Kursalon Hübner im Wiener Stadtpark zum Brotfestival „Kruste & Krume“ treffen. Die Bäckermeister backen vor Ort, präsentieren ihre Backwaren, die traditionell – ohne industrielle Wundermittel, dafür aber mit ganz viel Liebe und vor allem Zeit – zubereitet werden.



Die frisch gebackenen Köstlichkeiten können die großen und kleinen Besucher des Festivals bei den Bäckerständen probieren und vor allem auch gleich kaufen. Und wer „von den Besten lernen“ möchte, kann an einem der Workshops teilnehmen. Besonders ambitionierte BäckerInnen nehmen an den Wettbewerben teil, die sowohl für private („Homebaking“) und professionelle Brotmacher („Probaking“) durchgeführt werden. Auf der Terrasse wird in mobilen Holzöfen gebacken und der Duft von Frischgebackenem wird über dem Stadtpark liegen.



Weil der Mensch vom Brot alleine nicht lebt, werden auch traditioneller Wiener Beinschinken, österreichische Rohmilchkäse, Räucherfische der Österreichischen Bundesforste und Bierspezialitäten der Salzburger Brauerei Stiegl bei Kruste & Krume angeboten. Heinz Reitbauer, Küchenchef des Wiener Restaurants Steirereck, das Platz 9 auf der Liste der „50 best Restaurants“ belegt, kreiert eine Suppe für „Kruste&Krume“, Alt Wien Kaffee und Kaffee Campus Krems servieren Kaffeespezialitäten und das niederösterreichische Mostviertel hat sich kurzerhand dazu entschlossen, den diesjährigen „Salon des Mostes“ im Rahmen von „Kruste & Krume“ zu organisieren. So werden gut 20 Apfel- und Birnen-Produzenten ihre authentischen Moste im Kursalon Hübner zur Probe anbieten.