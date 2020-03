Krebshilfe-Event-Wochenende: #SHESKIS & #PINKTABLE for Pink Ribbon am 28-29.3.2020 in Obertauern

Was erwartet die GewinnerInnen:



Freitag: Individuelle Anreise und Check-in.

Abholung der Skipässe im Tourismusverband bis spätestens 18:00 Uhr.

Abendessen im Hotel im Rahmen der Halbpension.



Samstag: #SHESKIS for Pink Ribbon

ABLAUF

8:00 UHR GRÜNWALDKOPFPARKPLATZ P3

Anmeldung und Atomic Skitest.

Jedes Ticket beinhaltet eine Spende von 15 Euro.

Autogrammstunde mit den top Atomic-Athletinnen.

( Marlies Raich, Jacoba Kriechmayr, Stephanie Venier uvm.)



8:30 – 10:30 UHR

Freies oder geführtes Skifahren in Gruppen

Coaching mit den top Atomic-Athletinnen. #makesyouabetterskier



10:30 - 11:00 UHR

Treffe die top Atomic-Athletinnen, Pink Ribbon Vertreter und

Locals in den Plattenkargondeln.



11:00 UHR PLATTENKAR BERGSTATION

Einladung zum Zwischenstopp an der Pink Ribbon Bar.



12:00 – 14:00 UHR

Freies oder geführtes Skifahren in Gruppen

Coaching mit den top Athletinnen. #makesyouabetterskier



14:00 UHR KRINGSALM

Atomic Aperitif.

Gemeinsamer #SHESKIS for Pink Ribbon Lunch.



15:00 - 17:00 UHR

Rückgabe der Testski am Kringsalmparkplatz.



15:30 - 17:00 UHR

Shuttle Transfer zum Grünwaldkopfparkplatz P3.



OPEN END IM KRINGSALM SCHIRM

Sonntag: #PINKTABLE

Am 29. März 2020 um 12:30 (Ersatztermin bei Schlechtwetter 27. März um 12:30)

Vor der Knappenhütte im Seekar, gleich oberhalb der Kringsalm (10 Gehminute von der Kringsalm oder mit den Skiern – Schönalmbahn Richtung Spitzbahn/ Kringsalm).

Individuelle Abreise.