KRAFTWERK 3D SHOW

Beginnend mit der Retrospektive ihres Katalogs im Museum of Modern Art in New York im Jahr 2012, sind KRAFTWERK in den letzten Jahren wieder zu ihren Ursprüngen, die in der Düsseldorfer Kunstszene der späten 60er Jahre liegen, zurückgekehrt. Nach der 3-D Konzertreihe im MoMA folgten weitere Präsentationen in der Tate Modern Turbine Hall (London), im Akasaka Blitz (Tokyo), dem Opera House (Sydney), in der Walt Disney Concert Hall (Los Angeles), in der Fondation Louis Vuitton (Paris), in der neuen Nationalgalerie (Berlin) und im Guggenheim Museum (Bilbao).