Das sollten Weinfreunde und Genießer nicht versäumen! Winzer und Wirte decken Tische in Weingärten, auf Terrassen oder in urigen Heurigenhöfen und kredenzen Grillereien, Kobe Beef, Kamptal-Tapas oder Wildspezialitäten. Natürlich immer in Verbindung mit den besten Kamptaler Weinen!

KURIER verlost jeweils 1 x 2 Tickets für folgende Events:

Exklusive Lagenweinverkostung in der LOISIUM Weinerlebniswelt Langenlois am Samstag, 2. September, 15-17:30 Uhr

Kostbares Kamptal-Grill in der Mörwald Taverne Schloss Grafenegg am Mittwoch, 6. September, 18-21 Uhr

Kobe Beef meets Weinchampions im Ursin Haus Langenlois am Donnerstag, 7. September, 19 Uhr



Alle Infos unter kamptal.at und im Folder, der gratis unter [email protected] oder 02734/2000-0 zu bestellen ist.