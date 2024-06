Kostbares Gemüse: Raritäten & Rezepte

Das Buch "Kostbares Gemüse" von Wolfgang Palme und Johann Reisinger führt durch die Vielfalt an unbekannten und exotischen Gemüsesorten, die in unseren Breitengraden wachsen und auf Märkten erhältlich sind. Aus einem ganzheitlichen Blickwinkel stellen die Autoren gärtnerisch und kulinarisch wertvolle neue Arten vor.

Wolfgang Palme leitet die Abteilung Gemüsebau am Lehr- und Forschungszentrum für Gartenbau in Wien-Schönbrunn. Seine Forschung konzentriert sich auf die Vielfalt des Gemüses, den biologischen Anbau und alternative Produktionsmethoden für kleine Betriebe. Palme begeistert mit seinem Wissen auf Gärtnertagungen, Gemüseverkostungen und Vielfaltsveranstaltungen.

Johann Reisinger, bekannt als "Arche"-Koch, steht für eine streng natürliche Küche, bei der Lebensmittel unverfälscht verarbeitet werden. Reisinger ist selbstständiger Koch, Fachbuchautor, Food-Stylist und Lehrer an der Hertha Firnberg Schule in Wien. Er engagiert sich in der Verbreitung und Erhaltung der Kultur-Pflanzenvielfalt durch Kooperationen mit der Arche Noah und anderen Initiativen.

Mit diesem Buch lernen Sie nicht nur, wie man besondere Gemüsesorten anbaut, sondern auch, wie man sie zu kreativen, Gerichten verarbeitet, die leicht nach zu kochen sind. Entdecken Sie die Welt der Gemüsespezialitäten, die so alt wie die Menschheit sind und erst seit kurzem wiederentdeckt werden.