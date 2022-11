Ganz nach dem Motto "Back to the roots" steht Starmania Star Sebastian Holzer in Wiener Neustadt mit der BORG.big.band_ALL STARS - unter der Leitung von Markus Osztovics - auf der BĂŒhne.

Am Programm stehen erdiger Blues, ehrlicher Pop und groovig jazzige Tunes, gekrönt vom charmanten Auftritt von Starmaniac Sebastian, der alles hat was ein Crooner braucht.

Tickets & Infos unter: www.webshop-wn.at