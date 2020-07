Konstanze Breitebner auf der summerstage

Die Drehbuchautorin Konstanze Breitebner nimmt das Publikum an diesem Abend mit auf einen heiter, besinnlich, schmunzelnd, wütend, berührenden Rückblick auf die Reise Drehbuchschreiben. Mit Backstories, die nie jemand liest und die doch so wichtig für die Charaktere sind, mit Szenen, die nie verfilmt wurden, weil sie einfach viel zu viel waren. Die Drehbuchautorin gewährt mit dieser ganz persönlichen Rückschau Einblicke in die Entstehung einer absoluten Erfolgsgeschichte.

Ein Weg, der mitunter eher holprig, aber doch zu drei Filmen geführt hat, welche das Publikum … man darf es ruhig sagen … sehr geschätzt hat. Auf zu neuen Ufern heißt es am Schluss: ein Ausblick auf ein neues Projekt, eine Kommödie diesmal, das Publikum wird aufgerufen, seine Meinung abzugeben. Wann hat eine Drehbuchautorin schon die Gelegenheit, sich direkt mit Zuschauern auszutauschen? Großartige Chance – lassen Sie uns die Reise gemeinsam beginnen.



Sie führt am Samstag, 8. August um 20 Uhr durch einen unterhaltsamen Abend mit Literatur und Wein.