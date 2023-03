Klingendes Schloss Grafenegg

Das Schloss Grafenegg erklingt wieder!

Gewinnen Sie 10 x 2 Karten zum „Klingenden Schloss“ und entdecken Sie Grafenegg mit oder ohne Kinder – wir öffnen die Schloss-Tore für Sie!

Bei den Führungen erfahren Sie Spannendes zum Schloss, seiner Geschichte und den Prunkräumlichkeiten. Verschiedene Ensembles und Solistinnen bringen das Schloss den ganzen Tag über zum Klingen. Eine Geschichtenerzählerin und eine Pianistin nehmen Sie mit in eine Fantasiewelt aus Märchengeschichten und den Melodien von Claude Debussy. In einem anderen Raum werden Sie mit Gitarrenklängen verzaubert. Den mitreißenden Abschluss bildet heuer das Schlagwerk-Ensemble Louie’s Cage Percussion mit seinem Programm "Boomtastic!". Zwischendurch bietet Ihnen das Team von Toni Mörwald im Schlosshof Erfrischungen und Snacks an. Die Weinlounge Grafenegg stellt die neuesten Jahrgänge in ihrem Sortiment zur Verkostung vor.

Für unsere jüngsten Besucherinnen und Besucher gibt es einen Streichelzoo mit Zwergziegen, Hasen, Meerschweinchen, Alpakas und Lamas. Verschiedene Mitmach-Stationen laden Kinder wie Erwachsene ein, sich handwerklich bei unserer Bastelstation zu betätigen, Blumenkränze zu binden oder das Schloss bei einer Yoga-Einheit neu wahrzunehmen.

Kostenloser Bustransfer stündlich vom Bahnhof Wagram-Grafenegg

Weitere Infos unter https://www.grafenegg.com/de/programm-tickets/klingendes-schloss#2023-03-25-11h00