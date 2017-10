Klimafreundlicher Wintertrend

Salate aus dem Beet statt aus dem beheizten Glashaus

Rucola, Winterportulak oder Asia-Salate kann man gerade jetzt noch anbauen, Radieschen hingegen hätten schon im September in der Erde sein müssen. Wer in seinem Privatgarten, auch auf dem Balkon, gärtnerisch die Nase vorn haben will, setzt auf Low-Energy-Gemüse. Man kann dann über den ganzen Winter hinweg ernten, fallweise direkt aus dem Schnee. Wolfgang Palme (Gartenbauschule und City Farm Schönbrunn) ist mit seinem Team im Zuge seiner Forschungsarbeiten auf 120 Gemüsearten-und sorten gestossen, die viel frostfester sind als bisher geglaubt.

Angebaut wird direkt im Freien oder im ungeheizten Glashaus, das bedeutet ein Plus für den Klimaschutz. Winterfrischgemüse ist darüber hinaus auch ein kulinarischer Genuß. Durch den Frost werden Babykarotten süßer, dem Kohlrabi verleiht er einen zarten Schmelz.

Mehr zu dem Thema gibt bei einem Workshop auf der City Farm Schönbrunn ( www.cityfarm.wien), in dessen Rahmen man auch Spezialitäten am Frühstückstisch von Kaiserin Sisi verkosten kann und in der Grünen Welt, die am 12. Oktober dem KURIER beiliegt.

Foto: KURIER