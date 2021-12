Klaus Eckel - AllerDings

In "AllerDings" nimmt sich Klaus Eckel folgendem Gedanken an: Was würden unsere Gegenstände erzählen, wenn sie sprechen könnten? Der distanzierte Blick dieser ungewöhnlichen Beobachter:innen unseres Alltags bietet dem Autor die ideale Gelegenheit, humorvoll und doch tiefgründig über verschiedene Aspekte unserer modernen Konsum-, Wegwerf- und Leistungsgesellschaft nachzudenken. Denn die Gegenstände sind ein untrüglicher Spiegel unseres Lebens. So hält Klaus Eckel auch die Leser:innen dazu an, nachzudenken: Wer sind wir?

Und wer wollen wir sein?

