Kinopremiere: WIE KOMMEN WIR DA WIEDER RAUS?

Weihnachten – schon normalerweise nicht das Lieblingsfest der atheistischen, feministischen Ärztin Wanda. Und erst recht nicht, vegane Gans misslingt, die Frau des Ex-Mannes neuerdings Reiki-Therapeutin ist und nicht nur die Geschmacksnerven blank liegen. Womit haben wir das schon wieder verdient? Regisseurin und Drehbuchautorin Eva Spreitzhofer gelingt mit ihrer Weihnachtskomödie WIE KOMMEN WIR DA WIEDER RAUS? ein filmisches Kammerstück über die Zumutungen des Lebens, woke Kinder, vegane Gänse, Unverträglichkeiten aller Art und die Schwierigkeit zu verstehen, dass die Lösungen der einen die Katastrophen der anderen sind. Was dabei rauskommt, ist Familie mit allem, was damit verbunden ist, und Lachen ohne Ende. In Anwesenheit von Regisseurin Eva Spreitzhofer sowie dem wunderbaren Schauspielensemble Caroline Peters, Marcel Mohab, Chantal Zitzenbacher, Hilde Dalik, Michael Ostrowski, Pia Hierzegger, Marina "Malarina" Lacković, Felix Rank, Anna Laimanee, Angelo Konzett und Walter Sittler.