Am 11. Juni haben „Game of Thrones“- und „House of the Dragon”-Fans im Cineplexx Millennium City Gelegenheit, die erste Folge der neuen Staffel vor allen anderen auf großer Leinwand zu sehen.

Die zweite Staffel von "House of the Dragon" startet dann am 17. Juni exklusiv auf Sky.

Sky Österreich und der Kurier verlosen gemeinsam 20 x 2 Karten für diesen einmaligen Event, am 11. Juni, bei dem die erste Folge der zweiten "House of the Dragon" Staffel, im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln, exklusiv zu sehen ist.

In der zweiten Staffel bricht im "Game of Thrones"-Prequel tatsächlich Krieg aus: Zwei gewaltige Schlachten werden erwartet.

In der ersten Staffel von "House of the Dragon" ließ sich Regisseur S. J. Clarkson genügend Zeit, die Charaktere und deren Hintergründe zu erzählen. Doch der Streit um den Eisernen Thron zwischen "Team Grün" und "Team Schwarz" nimmt jetzt volle Fahrt auf.

https://www.sky.at/serien/house-of-the-dragon/staffel-2