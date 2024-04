Zum österreichischen Kinostart von "LaRoy, Texas" gibt es hier 5x2 Karten für die Vorstellungen von 26.4. bis 28.4. im Gartenbaukino zu gewinnen.

Als Ray herausfindet, dass ihn seine Frau betrügt, beschließt er sich umzubringen. Doch seine Pläne ändern sich, als ein Fremder ihn mit einem Auftragsmörder verwechselt. Um sich ein wenig Respekt zu verdienen, beschließt Ray die Rolle des Auftragskillers zu spielen, doch als sich der vermeintlich einfache Plan aufzulösen beginnt, versucht Ray sich zu befreien, bevor es zu spät ist.

LaRoy, Texas ist ein Krimi-Thriller mit einer großen Portion schwarzem Humor. Der Film wurde im Sommer 2022 in Koproduktion zwischen USA, Frankreich und Österreich (ELLLY Films) in den USA gedreht.

John Magaro („Orange ist the new Black“), Steve Zahn („Stuart Little)”, Dylan Baker (“Spiderman”), Megen Stevenson („Get Shorty”), Matthew Del Negro (“Die Sopranos”) bilden ein hochkarätiges, amerikanisches Schauspielensemble, das sich, koproduziert durch die österreichische Produzentin Elly Senger-Weiss, auch auf hiesigen Leinwänden sehen lassen kann.

Der Film wird in Österreich in der original Fassung Englisch mit Deutschen Untertitel gezeigt.

Mit: John Magaro, Steve Zahn, Dylan Baker, Megan Stevenson, Galadriel Stineman, Matthew Del Negro, Emily Pendergast, Darcy Shean, Brad Leland, Bob Clendenin, Alex Knight, Rio Alexander, Brooks Hall, Vic Browder, Mimi Fletcher, Ian A. Hudson, Marion Birdsall.