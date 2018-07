Zur 10. Ausgabe von KINO WIE NOCH NIE lädt das Filmarchiv Austria gemeinsam mit der Viennale von 28. Juni bis 26. August 2018 wieder in den Augarten.

Wie auch in den Vorjahren, pflegt KINO WIE NOCH NIE 2018 die analoge Filmprojektion: Wo immer es möglich ist, präsentieren wir das Programm in teils raren 35mm-Filmkopien. Das Publikum kann sich auch heuer wieder auf spannende Arbeiten freuen, die auf internationalen Festivals reüssieren, und nun ihre Österreich-Premiere im Augarten feiern. Wie schon im letzten Jahr erfahren auch zahlreiche neue österreichische Filme ihre Wien-Premieren bei KINO WIE NOCH NIE – in Anwesenheit der Filmemacher, die für Publikumsgespräche zur Verfügung stehen. Den im April verstorbenen tschechischen Regisseur und zweifachen Oscar-Preisträger Miloš Forman ehren wir mit einer Auswahl von fünf Filmen – darunter sein Hippie Musical HAIR. Dieses wiederum ist Teil eines weiteren Schwerpunkts unter dem Titel »Make Love, Not War«, in dem wir anhand ausgewählter Beispiele dem Lebensgefühl des Jahres 1968 nachspüren. Aus zehn Jahren und zehn Ausgaben zeigen wir die zehn beliebtesten Filme in unserem Best Of: KINO WIE NOCH NIE. In der Reihe Cinema Sessions treffen heuer österreichische Stummfilmklassiker auf zeitgenössische Musikuntermalung. Und natürlich geben sich die besten Filme des letzten Kinojahres wieder ein Stelldichein in unserem Freiluftkino.

Die harmonisch in das Naturgelände eingepasste Zuschauertribüne mit rund 400 Plätzen und eine hochwertige Vorführung sorgen für ein einmaliges Freiluftkino-Erlebnis. Alle Filme werden am

darauffolgenden Abend indoor im METRO Kinokulturhaus wiederholt. Das vollständige Programm finden Sie unter www.kinowienochnie.at