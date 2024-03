KINO - WHAT A FEELING

Liebe zwischen Kulturen und Konventionen: Straight läuft bei Marie Theres (Caroline Peters) und Fa (Proschat Madani) gar nichts. Warmherzige und kluge Liebeskomödie um zwei Frauen in der Mitte des Lebens, die sich nicht an den Rand drängen lassen.

In Anwesenheit von Regisseurin Kat Rohrer, den ProduzentInnen und dem gesamten Team rund um die HauptdarstellerInnen Caroline Peters und Proschat Madani.