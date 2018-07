Wiens schönstes Freiluftkino findet heuer bereits zum zweiten Mal statt. Unter dem Motto Spirit of 68 trafen die KuratorInnen Valentina Cancelli und Robert Buchschwenter eine abwechslungsreiche Filmauswahl zwischen Hippie-Utopie und Protestbewegung.

Vom 1. August bis 22. August werden täglich ab 21 Uhr Klassiker wie Easy Rider, Zabriskie Point, Harold and Maude oder Die Reifeprüfung sowie aktuelle Filme rund um die 68er, etwa Die Vaterlosen von Marie Kreutzer oder Tillsammans!/Zusammen! aus dem Jahr 2000, gezeigt.

Eröffnungsfilm ist in diesem Jahr Der Partyschreck von Blake Edwards, USA 1968. Der Film wird in Originalsprache (Englisch) mit Untertiteln gezeigt.

Die Komödie über einen Partycrasher verzaubert auch heute noch. Ein hinreißend albernes Loblied auf die anarchische Energie eines Außenseiters in einer elitären Celebrity-Gesellschaft.

Empfang ist um 19.30 Uhr; Filmbeginn um 21 Uhr.

Mit der Belvedere Jahreskarte erhalten Sie freien Eintritt zu allen Filmen des Kino im Kammergarten.