Schwelgerische Liebeserklärung an die „Ewige Stadt“ Rom, die sich in all ihrer Pracht, Sinnlichkeit, Koketterie und Dekadenz vor unseren Augen entfaltet. Wie ein schlafwandelnder Seismograf bewegt sich der Protagonist des Films (Toni Servillo) durch die Welt der römischen Bohème, um deren Stimmungen und Befindlichkeiten aufzunehmen und in all ihren bizarren Nuancen weiterzugeben.



Vor 40 Jahren durch seinen ersten und einzigen Roman zur Berühmtheit geworden, ist der alternde Kulturjournalist noch immer vom Zauber dieser Stadt berauscht und zugleich von ihrer Nonchalance angeödet. Ein Mann, der mit seinem Charme und seinem feinen Sarkasmus noch immer Frauen umgarnt, aber nie über den Verlust seiner ersten großen Liebe hinweggekommen ist.

„La Grande Bellezza“ ist ein Film, so schön wie die Liebe und so traurig wie der Moment, in dem man gewahr wird, dass sie nicht für die Ewigkeit ist.

Ein Film von Paolo Sorrentino

Italien 2013, 141 min

So, 13.08.2017

Uhrzeit: Ausstellungsführung 20 Uhr, Führung und Film kostenlos mit gültigem Museumsticket

Filmbeginn: 21.30 Uhr

Ort: Unteres Belvedere/Kammergarten, Rennweg 6, 1030 Wien

Das gesamte Programm und alle Infos finden Sie unter www.belvedere.at/Kino_im_Kammergarten