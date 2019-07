Kino am Weltkatzentag: "Kedi" und "Bob, der Streuner"

Die Kamera folgt ihnen durch lebendige Märkte, sonnige Gassen, Häfen und über die Dächer der Stadt – und fängt ihre besondere Beziehung zu jenen Menschen ein, deren Leben sie beeinflussen. Das „De France“ zeigt die Doku um 18.15 Uhr.

Beide Filme werden in Originalfassung mit Untertiteln gezeigt. Der KURIER verlost pro Vorstellung 2 x 2 Karten. Übrigens: Am 10. Oktober, dem Welthundetag, steht ebenfalls ein Spezial-Programm an.

