KING RICHARD | Mit KURIER zur Kinopremiere am 17. Februar

Will Smith übernimmt die Hauptrolle des Richard Williams, der seinen Töchtern mit unerschütterlichem Ehrgeiz und Kampfgeist, aber vor allem mit seiner grenzenlosen Liebe, den Weg an die Spitze des Erfolgs ebnet. Vorher muss er jedoch enorme Hindernisse überwinden. Denn Compton, Kalifornien, ist normalerweise nicht der Ort, der Tennis-Champions hervorbringt. Aber Richard hat einen Plan. So fegt er die Spritzen der Drogenabhängigen von dem heruntergekommenen örtlichen Tennisplatz und wehrt sich tapfer gegen die Gangs, die den Platz als ihr Revier beanspruchen. Unermüdlich bringt er seinen Töchtern die Feinheiten eines Spiels bei, das er selbst nie gespielt hat und kämpft gegen die uralten Grenzlinien von Rasse und Klasse um eine faire Chance für seine Mädchen – Denn er weiß, dass sie zu Großem bestimmt sind.