Kindliche Kreativität nicht nur als Fiktion

Derzeit gibt es für Kindergärten und Volksschulen ein ganz besonderes Angebot:

„ Kinderzauber“ ein Spielfilm von Ruth Rieser mit dem Zusatzprogramm einer Pantomimin im Votivkino " Kino macht Schule" oder in Kindergärten und Volksschulen - sowohl der Spielfilm selbst, als auch die Pantomimin kommen auf Wunsch zu den Kindern bzw. in die Bildungseinrichtungen.

Ruth Riesers Film erinnert daran, wie schön es ist, Kind sein zu dürfen. Dabei zeigt die Filmemacherin die kindliche Kreativität nicht nur als Fiktion. Sie wählte eine sehr besondere Herangehensweise: Acht der schauspielenden Kinder haben die Geschichte mitgeschrieben. Davon ausgehend setzt sich der kreative Prozess aller Kinder bei den Dreharbeiten mit dem professionellen Filmteam fort. Auch gestaltete jedes Kind in Zusammenarbeit sein eigenes Kostüm mit. Ruth Rieser schafft Atmosphäre und geschützten Raum, in dem das freie Spiel der Kinder Ausdruck findet. Die Dialoge der Kinder werden von ihnen selbst entwickelt. In kreativer Dynamik zwischen Regie und den Kindern werden sie von Ruth Rieser immer wieder überrascht, mit einem Wasserwesen oder einer Lichtgestalt (als Pantomime Samy Molcho), der im Wald erscheint und ihnen Welten eröffnet.

Ein Produkt das Kinder und die Kreativität der Kinder stärkt.

Der Spielfilm „ Kinderzauber“ auf DVD mit Untertitel in D, E und F. Ein 100 Seiten starkes Kunst Booklet (in D, E und F) erzählt, mit Texten der mitwirkenden Kinder, die Entstehungsgeschichte eines Spielfilms, konkret: „ Kinderzauber“. Anhand vieler Produktionsfotos und Stills (aus dem Spielfilm) können die Publikumskinder diesen kreativen Entwicklungsweg mitverfolgen und erfahren Lehrreiches über die Welt des Filmemachens.

Zusätzlich zur „ Kinderzauber“ DVD enthält das Kunstbooklet einen Multicolor-Buntstift mit dem im interaktiven Teil des Kunstbooklets Rätsel gelöst, Bilder gemalen oder eigene Kostüme gestaltet werden können. Ein integriertes Daumenkino und ein temperatursensitives „Zauberfeld“ vervollständigen den Zauber dieses „ Kinderzauber DVD Kunst Booklets“.

Alle Texte sind in deutsch, englisch und französisch, um dem spielerischen Lernen der Publikumskinder und auch der Internationalität dieses Kinderprojekts keine Grenzen zu setzen.

DVD Kinderzauber Kunst Booklet

FSK: ohne Alterbeschränkung

Zielpublikum: 3-9 Jahre