Kinderfest in Carnuntum am 15. September

Am 15. September verwandelt sich die Römerstadt Carnuntum in eine Stadt für Kinder. Junge Römerfreunde können im rekonstruierten Stadtviertel mit zahlreichen Aktivitäten spielerisch in die Fußstapfen der Römer treten. Die spannende Zeitreise beginnt bereits bei der Ankunft, wenn die jungen Besucher in römische Gewänder schlüpfen und so zu Bürgern der Antike werden. In den Küchen gibt es römische Leckerbissen zur Verkostung und in der Therme wird die Herstellung exquisiter Duftöle und Salben nach römischen Rezepturen nähergebracht.



Wer seine Bastellust ausleben möchte holt sich Tipps bei verschiedensten Handwerk- und Mitmachstationen. Im Kräutergarten verrät der Medicus Geheimnisse der antiken Medizin. Sackhüpfen, Pantomime, antike Sagen, Würfel- und Rollenspiele runden das bunte Familienprogramm ab.