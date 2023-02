Kiki Kogelnik: Now is the Time - Bank Austria Kunstforum Wien

Bank Austria Kunstforum Wien zeigt "Kiki Kogelnik: Now Is The Time".

Die Ausstellung ist von 2. Februar bis 25. Juni 2023 im Ausstellungshaus auf der Wiener Freyung zu sehen. Einmal mehr wird das Bank Austria Kunstforum Wien zur internationalen BĂĽhne fĂĽr eine kĂĽnstlerische Pionierin.

Kiki Kogelnik (1935–1997) ist eine der bedeutendsten in Österreich geborenen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie gilt heute als die einzige österreichische Protagonistin der Pop-Art, ihre Kunst geht jedoch weit über diese Kategorisierung hinaus. Ihr spielerisches, farbenfrohes und hochpolitisches Werk reicht von Malerei, Zeichnung, Keramik und Installation bis hin zu performativen Praktiken und weist in seinen Themenstellungen eine erstaunliche Aktualität auf. „Kiki Kogelnik: Now Is the Time „– der Titel bezieht sich auf das gleichnamige Gemälde aus dem Jahr 1972 – ist mit circa 180 Werken die bis dato größte Retrospektive zum Werk von Kogelnik. In sieben thematischen Kapiteln beleuchtet die Ausstellung verschiedene Aspekte ihres künstlerischen Schaffens und will dabei herausstellen, warum dieses heute so relevant erscheint wie nie zuvor.