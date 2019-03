Kaufmann-Herberstein über Beziehungen

Zu gewinnen. Warum sollte man in einer ehrlichen Beziehung niemals die Wahrheit sagen? Wenn es für jeden Menschen den perfekten Partner gibt, was tun, wenn deiner in Indien lebt? Und was ist so romantisch an einem Bergwerk? Diese und andere Fragen werden das Kabarettduo Kaufmann-Herberstein in ihrem Programm „BeziehungsWeise“ klären.

Angenehm offen erzählen sie fiktiv aus ihrem Privatleben. Vom Kennenlernen bis zur Hochzeit und wieder retour: Das Einmaleins des Sixty-nine, Partnermanipulation für Fortgeschrittene oder auch Selbstverteidigung für Hormonjunkies. Ein Stück für Romantiker, Optimisten und andere Realitätsverweigerer.

Die Premiere findet am 1. April im Wiener Orpheum (22., Steigenteschgasse 94B) statt. Der KURIER verlost dafür 1x 2 Karten.