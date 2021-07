Eine Frau, ein Mann, das Feuer der Liebe. „In dieser Performance wollen wir unsere inneren Heiligtümer enthüllen und unsere Tabus mit dem Publikum teilen“, sagt Kaori Ito. Schon einmal hat sie ihr ImPulsTanz-Publikum fasziniert, als sie vor fünf Jahren im Akademietheater mit ihrem Vater das Duett I dance because I don’t trust words zeigte. Jetzt öffnen sie und der aktuell an der Wiener Staatsoper für seinen Puck in Benjamin Brittens A Midsummer Night’s Dream umjubelte Tänzer, Akrobat und Zirkuskünstler Théo Touvet das Logbuch ihrer Leidenschaft füreinander. Das Paar macht sein Publikum zu Vertrauten, um mit ihnen die Geheimnisse von zwei Liebesbiografien zu teilen. Sinnlicher kann ein Tanz nicht sein.