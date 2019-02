Am Donnerstag, 28.2.2019 ist es wieder so weit: der beliebte Kammeroper Klassik Club auf Einladung des U4 Gründers und Präsidenten der Gesellschaft der Freunde der Kammeroper Ossi Schellmann findet erneut auf der summerstage statt. Dabei stellt das Junge Ensemble des Theater an der Wien in lockerer Atmosphäre den Freunden der Kammeroper und solchen, die es noch werden möchten, Auszüge aus dem aktuellen Programm vor.

Danach werden sich die SängerInnen zum netten Meet and Greet und zu den Sounds von DJane Colette unter die Gäste mischen. Es erwartet Sie ein wunderbarer Abend auf der summerstage.

Tischreservierung telefonisch unter 01/319 66 44 oder per mail an office@ summerstage.at

Alle Infos zum Kammeroper Klassik Club finden sie auf www.summerstage.at