Viel Neues, einiges BewĂ€hrtes und auch völlig Überraschendes gibt es beim 14. „Kabarettgipfel“ am Montag, dem 6. und am Dienstag, 7. November 2023, um 20.00 Uhr in der Halle F der Wiener Stadthalle!

Beim Gipfeltreffen der deutschsprachigen Kleinkunstszene liefern dieses Mal Gery Seidl, Gernot Kulis, Malarina, Lizzy Aumeier und Guido Cantz ihre besten Pointen.

Musikalisch begleitet werden sie wieder von der all-female Formation „KGB – Die Kabarettgipfelband“.



Ein Kabarettabend voll mit bester Unterhaltung und Stand-Up-Wuchteln im Sekundendtakt! ORF 1 zeigt den 14. „Kabarettgipfel“ in zwei Teilen im Dezember 2023 und im JĂ€nner 2024.