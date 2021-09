Kabarettgipfel: die Stars der heimischen Kabarettszene

Der Kabarettgipfel geht in die 10. Runde. Mit dabei sind Klaus Eckel, Omar Sarsam, Clemens Maria Schreiner, Michael Mittermeier, Martina Schwarzmann, Ohne Rolf und KGB - Die Kabarettgipfelband.

Ein grenzüberschreitendes Gipfeltreffen des Kabaretts: Die Damen und Herren Kabarettist:innen sind für gewöhnlich solo oder bestenfalls im Doppelpack, pardon, als Duo unterwegs. Seit Jänner 2017 ist das nun anders. Der "Kabarettgipfel", abgehalten in Wien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, gleich die Besten der Besten für einen Abend zu engagieren und für ein breites Spektrum an geschliffener Unterhaltung zu sorgen.

Sowohl das Livepublikum in der Wiener Stadthalle als auch das Fernsehpublikum wird so eine der Lieblingskunstformen der Österreicher:innen in glamouröser Show-Atmosphäre genießen können.