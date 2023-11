Das Kabarett-Kipferl vom Kabarett-Gipfel

Im Anschluss an den Kabarettgipfel am 6. und 7. November 2023 bekamen die Gäste das „Kabarettkipferl“ der Bäckerei Geier mit nach Hause. Nun haben Sie aber alle die Möglichkeit, exklusive Preise zu gewinnen, sodass Sie nicht mit leerem Magen in den Tag starten müssen.