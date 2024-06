JUNGLE & GIANT ROOKS Am 16.07.2024 gastiert das Disco-Soul-Duo JUNGLE in Wien. Mit ihren funkigen Retro-Grooves haben es die Briten zu Milliarden Streams und auf die größten Bühnen der Welt geschafft – nun auch auf jene in der METAStadt. Tatkräftig unterstützt werden sie dort von der deutschen Indie Rock-Sensation GIANT ROOKS, die nach dem restlos ausverkauften Termin im Frühjahr nun nochmal in der Bundeshauptstadt vorbeischauen. Abgerundet wird das Programm an diesem Open Air-Konzertabend vom britischen Hype-Duo GOOD NEIGHBOURS.

KHRUANGBIN & PARCELS Khruangbin sind multilingual – das texanische Trio verwebt seit jeher die unterschiedlichsten Melodien der Welt: ostasiatischer Surf-Rock, persischer Funk und jamaikanischer Dub harmonieren Seite an Seite in dieser geschmeidigen Psych-Rock-Melange. Gemeinsam mit dem Electropop-Quintett PARCELS aus Australien und dem in Wien beheimateten aufstrebenden Singer/Songwriter LUKAS OSCAR machen sie den Konzertabend am 17.07.2024 in der Wiener METAStadt zu einem ganz besonderen. Schnell noch Tickets sichern!

AIR Die Veröffentlichung des Albums „Moon Safari“ katapultierte AIR vor rund 25 Jahren an die Spitze der elektronischen Musik und hinterließ bleibenden Eindruck in der Popkultur des 20. Jahrhunderts. Zum Jubiläum dieses ikonischen Releases spielt das französische Kult-Duo das Album nun erstmals live auf Tour. Die Frühjahrs-Termine waren prompt ausverkauft – im Sommer gibt’s hierzulande Open Air aber nochmal die Möglichkeit, dabei zu sein. Mit dabei am 23.07.2024 in der METAStadt sind der britische Producer BERLIOZ und LEYYA aus Österreich!

PAUL KALKBRENNER Die Karriere, die der Berliner Musiker und DJ Paul Kalkbrenner hingelegt hat, ist mit kaum einer zu vergleichen. Er ist ein Techno-Ausnahmetalent, das in den letzten zwei Jahrzehnten aus dem Underground aufgestiegen ist um die Charts zu stürmen, in einem Film mitzuspielen, Festivals zu headlinen und Millionen von Fans zu gewinnen – und das alles ohne Kompromisse betreffend den eigenen Sound. Und das stellt er auch bei seinem Live-Termin am 24.07.2024 in der Wiener METAStadt bestimmt eindrucksvoll unter Beweis. Als Supports mit dabei: CLUB APOLLO sowie OBERST & BUCHNER.

Gewinnspiel KURIER verlost jeweils 4 x 2 Tickets für die genannten Konzerte! METAStadt Open Air

Dr.-Otto-Neurath-Gasse 3

1220 Wien

Teilnahmebedingungen Teilnahmeschluss ist der 30. Juni 2024



