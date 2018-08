Julien Baker: Ein Sound – zum Weinen schön

All diese Erfahrungen verarbeitete Julien Baker 2015 auf dem Debüt-Album „Sprained Ankle“. Wenn sie am 15. 9. im Flex in Wien auftritt, hat sie aber auch schon ihr zweites Album „Turn Out The Light“ mit im Gepäck, das musikalisch einen dichteren, mit Streichern angereicherten Sound bietet, von den Themen her mehr auf andere Personen und Beziehungen eingeht, aber auch mehr Hoffnung bietet.

„Wenn große Dinge, wie die Lage in der Welt sich so düster und ausweglos anfühlen, geben mit oft Kleinigkeiten Hoffnung“, erzählte Baker dazu der Zeitschrift Bazaar. „Zum Beispiel ein freundlicher Austausch mit einem herzensguten Menschen. Oder der Gedanke, dass sich Dinge fortwährend ändern – wenn nicht heute oder morgen, dann vielleicht im nächsten Jahr.“