Julia Holter ist auf der Suche nach Mitgefühl

„Ich verstehe schon, dass für Menschen, die in einer homogenen Gesellschaft leben, nicht reisen und nie etwas anderes sehen können, Leute, die anders als sie sind, mysteriös und auch ein bisschen angsteinflößend sein können“, sagt die Musikstudentin, die eine Uni-Abschluss in elektronischer Musik und Komposition hat. „Ich weiß aber auch, dass alle Menschen die Fähigkeit haben, mithilfe ihrer Imagination sogar für Fremde Empathie zu entwickeln. Hier in Amerika haben wir das bisher eigentlich ganz gut gemacht, weil das Land so groß ist und es deshalb viele unterschiedliche geografische und kulturelle Szenarien gibt. Leider haben wir zur Zeit mehr denn je Leute an der Macht, die ihre Position ausnützen, lügen und die Menschen vom Gegenteil überzeugen wollen. Nämlich davon, dass Empathie ihren Rechten und ihrem persönlichen Gewinn im Wege steht. Aber das sagen sie natürlich nur, weil sie wissen, dass sie nicht an der Macht bleiben können, wenn die Leute beginnen, aufeinander zu hören und als Gemeinschaft zusammenzuarbeiten.“