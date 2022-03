We are family: Das Jüdische Filmfestival startet am 24. April

Heuer findet das Jüdische Filmfestival Wien zum bereits 30. Mal statt. Aber nicht, wie üblich, im Herbst: Es wird am 24. April eröffnet und dauert bis 8. Mai.

Die Pandemie hat natürlich auch Auswirkungen auf das Programm. Denn als Motto wählte Gründer und Organisator Frédéric-Gérard Kaczek „We are Family“. Corona habe, so seine Begründung, „Familien – wie auch immer sich diese verstehen und strukturiert sind – enger zusammen oder auch stärker auseinandergebracht."

Dem Thema Familie würden sich die Filmemacher – besonders wenn es um jüdische „Mischpochen“ gehe – gerne auch mit Selbstironie und Witz nähern: Kaczek wählte daher u. a. die Komödien „Schönes Schlamassel“ (A/D 2020) von Wolfgang Murnberger, „Eine die sich traut“ (IL 2016), „The Matchmaker“ (IL 2010) und „Honeymood“ (IL 2020) aus.

Sobald die Religion eine wichtigere Rolle spielt, werden die Dinge kompliziert. Dies führen „Fill The Void“ (IL 2012), „Gett – Der Prozess der Viviane Amsalem“ (IL 2014) und „Cinco dias sin Nora (MEX 2008) vor Augen. In der Doku „Marry Me However“ (IL 2020) wird auf die Eheprobleme Homosexueller in der strenggläubigen Gemeinde eingegangen; und „Sublet“, der neue Film von Eytan Fox (IL/USA 2020), befasst sich mit generationsbedingten Unterschieden in der Lebensart von homosexuellen Männern in Tel Aviv. Aber auch auf die Rolle der Frau wird eingegangen, etwa mit den Filmen „Working Woman“ (IL 2018) und „More Than I Deserve“ (IL 2021).

Angesichts des Krieges, den Putin führt, wählte Kaczek zudem Filme mit Ukraine-Bezug aus. Und er widmet einen Schwerpunkt dem Thema „Kinder auf der Flucht“ – unter anderem mit den Filmen „Der Pfad“, „Truus Children“, „Le vieil homme et l’enfant und „Das As der Asse“, in dem Jean Paul Belmondo einem jüdischen Buben hilft, aus Deutschland in die Schweiz zu fliehen.

Den der Erinnerungskultur gewidmeten Teil wird in Kooperation mit dem Filmarchiv Austria als Symposium unter dem Titel „Dokumente der Vernichtung“ zum Thema befreite Lager realisiert.