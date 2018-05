JOAN BAEZ - Fare Thee Well....-Tour

Sie hat der Welt Bob Dylan vorgestellt, war 1963 mit Martin Luther King beim „March On Washington“ der US-Bürgerrechtsbewegung dabei und sang mehr als fünf Jahrzehnte mit ihrer makellosen Sopranstimme gegen Ungerechtigkeit und Krieg an. Jetzt bereitet sich Protestsong-undFolk-Legende Joan Baez auf das Ende ihrer Live-Karriere vor.



„Während 2018 das letzte Jahr sein wird, in dem ich auf ausgedehnter Tournee bin, freue ich mich sehr darauf, das mit einem neuen Album zu tun, auf das ich sehr stolz bin“, ließ die 76-Jährige wissen. „Ich begrüße die Gelegenheit, diese neuen Songs – genauso wie alte Langzeitfavoriten – rund um die Welt mit meinem Publikum teilen zu können.“