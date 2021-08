Jetzt Jahresspielberechtigung für den Diamond Country Club gewinnen

Herzstück der Anlage in Atzenbrugg ist Österreichs einzige European-Tour-Destination, der Diamond Course. Bereits zehn Mal machte die Tour am 18-Loch-Championship- Kurs Station. Auf satten Fairways wandelt man hier auf den Spuren der Tour- Stars, überwindet wunderschöne Wasserhindernisse und locht schließlich auf perfekt gepflegten Grüns ein. Für gemütliche Runden zwischendurch bietet sich der 12-Loch Diamond Country Course an. Der familienfreundliche 9-Loch Diamond Park Course wiederum ist ein top-gepflegter Public Course. Hier kann jeder, auch ohne Handicap, abschlagen. Die neun Löcher sind besonders für Anfänger oder klassische After-Work- Runden geeignet. Die drei Kurse sind rund um einen zehn Hektar großen See angelegt. Designt wurde die einzigartige Golflandschaft von Stararchitekt Jeremy Pern.