Jetzt im Kino: DAS BESTE KOMMT NOCH

Obwohl sie unterschiedlicher kaum sein könnten, sind Arthur (Michael Maertens) und Felix (Til Schweiger) beste Freunde, gefühlt schon immer – der eine ein pedantischer Spießer, der andere ein auf der Überholspur lebendes Schlitzohr. Um seinem abgebrannten Freund zu helfen, leiht Arthur ihm seine Krankenkarte und erfährt so, dass Felix todkrank ist. Weil er es nicht übers Herz bringt, Felix geradeheraus die Wahrheit zu sagen, verheddert Arthur sich so sehr, dass schließlich Felix denkt, sein bester Freund liege im Sterben! Und so beginnt Felix, sich um den kerngesunden Arthur zu kümmern. Am Ende lernt Arthur das Leben (neu) kennen und Felix begreift, was es heißt zu lieben. So viel pure Lebensfreude strahlte eine Tragikomödie schon lange nicht mehr aus: In dem bewegenden Remake der französischen Erfolgskomödie LE MEILLEUR RESTE A VENIR aus dem Jahr 2019 begeben sich Til Schweiger und Michael Maertens als ziemlich unterschiedliche, aber dennoch beste Freunde auf ein gemeinsames Abenteuer, um das Leben und ihre Freundschaft ein letztes Mal zu feiern. Gemeinsam mit Schweiger und Maertens stehen unter anderem Neda Rahmanian, Franziska Machens, Heino Ferch, Caro Cult, Emma Schweiger, Tim Oliver Schultz und Luna Schweiger vor der Kamera sowie in seiner letzten Filmrolle auch der im Mai dieses Jahres verstorbene Ausnahmeschauspieler Peter Simonischek.