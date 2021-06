Jetzt gewinnen: Trockenblumenkränze von We are flowergirls

Kaum ein Interior-Bild oder Instagram-Kanal kommt derzeit ohne aus: Pampasgras ist der Deko-Artikel der Stunde. Auch das Wiener Label We are Flowergirls, das ursprünglich auf trendige Haarkränze und Headpieces aus Seidenblumen spezialisiert war, hat sein Produktportfolio um Dried Flowers erweitert. Das Zuhause verschönern hat an Bedeutung gewonnen und Gestecke oder Sträuße aus Trockenblumen sehen nicht nur toll aus, sie sind pflegeleicht und halten dauerhaft.