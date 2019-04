Jazzsängerin AnneMarie Hoeller präsentiert ihr Soloalbum

Zu gewinnen. Da ist sie – There She Is. So lautet das neue Album der Jazzsängerin AnneMarie Hoeller. Nach 25 Jahren Bühnenerfahrung hat die gebürtige Steirerin ihr erstes Soloalbum kreiert. „Ich habe mir bewusst viel Zeit gelassen, denn es ist das Herzensprojekt von mir“, sagt die Künstlerin.

In Fahrt gekommen ist ihre Karriere Mitte der 90er-Jahre als „Wright Sister“, als Mitglied einer Jazz-Band unter der Leitung der Wiener Jazzerin Elly Wright. Beim Eurovision Song Contest 2002 stand sie in Tallinn ( Estland ) als Backgroundsängerin von Manuel Ortega auf der Bühne. Darauf folgten Stationen als Background-Vokalistin sowie Solistin bei Starmania und dem Dancing-Stars-Orchester.