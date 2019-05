James Bay: Ohne Mähne und Hut neue Sounds erforscht

Beeinflusst sind die Texte der Songs von „Electric Light“ vom „Rückfall in die Realität“, die Bay erlebte, als er nach vier Jahren auf Tour wieder für längere Zeit zu Hause war: „Auf Tour hast du jeden Abend das Hoch, dabei zu sein, wenn viele Leute über die Musik zusammen kommen“, erzählte er dem Magazin Wonderland. „Da ist dieses wunderbare Gefühl von Gemeinschaft – speziell, als ich während der Tour in immer größeren Hallen spielte: Der Gemeinschaftssinn, der damit einhergeht, ist enorm. Und dann war ich wieder zu Hause und in der realen Welt. Die ist dann aber beängstigend, weil da die Menschen nicht so leicht zusammen kommen. Da gibt es Differenzen und Zerwürfnisse genauso wie Einklang. Diesen Kontrast wollte ich in den neuen Songs einfangen.“



Live zu hören ist das am 30. Juni, wenn James Bay im Open-Air-Areal der Wiener Arena auftritt. „ Hold Back The River“ hat er dabei natürlich trotz aller Freude über die neuen Songs mit im Programm.