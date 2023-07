Jahresvorrat Teekanne Bio-Tee

Alle Zutaten stammen ausschließlich aus Anbauten, an denen die Tees, Früchte und Kräuter auf ganz natürliche Weise wachsen und gedeihen – und das schmeckt man! So verweilen sie in ihren Teebeuteln und der nachhaltigen Verpackung. Was hinter dem schicken Design auf der Faltschachtel steckt, ist FSC-Papier, also Papier, das getreu des Forest Stewardship Councils® umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt wurde. Bei den Teekanne Tees stimmen sowohl die inneren als auch die äußeren Werte.

Mit dieser Herkunft bietet Teekanne puren Bio-Tee-Geschmack! Dank ihrem natürlichen Ursprung können die Zutaten ihren Geschmack voll entwickeln. Das spürt man schon beim Aufguss. Ein herrlicher Duft verteilt sich und schenkt bereits einen ersten Verwöhnmoment. Einmal tief einatmen und die lieblichen Nuancen genießen.