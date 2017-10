Instalove für Hund und Katz

1. Gewinnspielabwicklung

Die KURIER RedaktionsgmbH & Co. KG, (im Folgenden „Veranstalter“ genannt) bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, 2 Nächte für 2 Personen inklusive Frühstücks- und Abendbuffet mit regionalen Spezialitäten für 2 Personen im Doppelzimmer M+ (exkl. Ortstaxe) im franz FERDINAND - Mountain Resort Nassfeld, 1 x Muscheldinner + Dachführung für 2 Personen im NHM Wien, sowie Jahreskarten uud Eintrittskarten des NHM Wien und KURIER Lesegenuss-Karten zu gewinnen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der/die Teilnehmer/in (im Folgenden „Teilnehmer“ genannt) mit den nachstehenden Teilnahmebedingungen einverstanden und erkennt diese in vollem Umfang und ohne Einschränkungen an.

Über das Gewinnspiel erfolgt kein Schriftverkehr. Die Gewinner werden nach der Verlosung via E-Mail durch den Veranstalter informiert. Im Falle eines Gewinnes und somit für die weitere Gewinnabwicklung ist die Angabe von personenbezogenen Daten wie z.B. Vorname, Nachname, PLZ, Ort, Telefon & Mail-Adresse erforderlich. Für die Richtigkeit angegebener sowie personenbezogener Daten ist ausschließlich der Teilnehmer verantwortlich. Im Fall von falschen Angaben ist der Veranstalter berechtigt, den Gewinn nicht auszuspielen. Der ursprüngliche Gewinn entfällt in diesem Fall ersatzlos. Die Gewinner müssen zwecks Gewinnbestätigung innerhalb von vierzehn Tagen auf das Gewinner E-Mail antworten. Nach Ablauf der Frist verfällt der Gewinn und ein Alternativgewinner wird ermittelt. Der Veranstalter behält sich ferner das jederzeitige Recht vor, die Gewinne aus bestimmten Gründen (wie Lieferschwierigkeiten oder Nichtverfügbarkeit) gegen einen gleich- oder höherwertigen Gewinn auszutauschen.

Die Promotion beginnt am 4.10.2017 und endet am 4.12.2017. Eine Teilnahme nach diesem Zeitpunkt ist nicht mehr möglich. Der Veranstalter übernimmt bei technischen Problemen, die den einwandfreien Gewinnspielablauf beeinträchtigen oder die Teilnahme am Gewinnspiel in welcher Weise auch immer beeinflussen, keine Haftung.

2. Teilnahmeberechtigung

Die Teilnahme ist kostenlos und jeder natürlichen Person ab dem vollendeten 18. Lebensjahr und mit ständigem Wohnsitz in Österreich und Deutschland erlaubt, mit Ausnahme der Mitarbeiter der KURIER RedaktionsgmbH & Co. KG und der im Rahmen des Gewinnspiels von dieser beauftragten Unternehmen, sowie von KURIER RedaktionsgmbH & Co. KG beauftragten Distributoren, Merchandisern und sonstigen Agenturen sowie Angehörige der Mitarbeiter.

Es ist ausschließlich eine Teilnahme via Foto-Upload auf Instagram möglich. Eine Mehrfachteilnahme ist zulässig. Eine Teilnahme über Dritte, wie z.B. Gewinnspielvereine oder automatisierte Dienste ist nicht gestattet. Teilnehmer, die im Verdacht von technischen oder anderweitigen Manipulationen des Gewinnspiels, eines Verstoßes gegen diese Teilnahmebedingungen oder gegen gesetzliche Bestimmungen stehen, können von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen werden. Es besteht in diesem Fall kein Anspruch auf weitere Teilnahme, und bereits bestätigte Gewinne verfallen bzw. bereits übergebene Gewinne sind zurückzustellen.

3. Teilnahmevoraussetzungen, Haftungsfreistellung und Rechteübertragung

Der Teilnehmer bestätigt durch seine Teilnahme, dass seine Einreichung (Bildmaterial) zum Gewinnspiel nicht gegen die Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte, Herstellerrechte, Werknutzungsrechte und Persönlichkeitsrechte verstößt. Sind auch andere Personen als der Teilnehmer an der Erstellung oder Entwicklung des Teilnahmebeitrags beteiligt, muss vom Teilnehmer vor Einreichung deren Einverständnis zur Einreichung eingeholt werden.

Teilnehmer haften dafür, dass die von ihnen hochgeladenen Fotos nicht gegen geltende Gesetze verstoßen oder die Rechte Dritter verletzen. Fotos, die gegen die guten Sitten, oder den Verdacht erwecken gegen oben genannte Rechte oder Gewinnspielkriterien zu verstoßen, werden von der Teilnahme ausgeschlossen und das betreffende Material wird gelöscht.

Der Teilnehmer erteilt seine ausdrückliche Erlaubnis, dass der Veranstalter das eingereichte Material, für eine weitere Verwendung auf Internetseiten, in den sozialen Netzwerken (so zum Beispiel auf der KURIER Instagram Wall und der KURIER Facebook Page) und in der Print-Zeitung sowie Beilagen und Magazine im Rahmen des Gewinnspiels nutzen und veröffentlichen darf. Der Veranstalter behält sich vor, das eingereichte Material zeitnahe zu sichten und nach den oben genannten Kriterien zu überprüfen.

4. Gewinnbeschreibung

Folgendes kann gewonnen werden: 2 Nächte für 2 Personen inklusive Frühstücks- und Abendbuffet mit regionalen Spezialitäten für 2 Personen im Doppelzimmer M+ (exkl. Ortstaxe) im franz FERDINAND - Mountain Resort Nassfeld*, 1 x Muscheldinner + Dachführung für 2 Personen im NHM Wien, sowie Jahreskarten uud Eintrittskarten des NHM Wien und KURIER Lesegenuss-Karten. Für alle Gewinne gilt: Eine Barauszahlung oder Umtausch der Gewinne ist nicht möglich. Gewinne sind nicht übertragbar. Die Gewinne können von den in den Werbemitteln abgebildeten Gewinnen in Farbe und Ausstattung abweichen. Der Versand der Gewinne an die Gewinner erfolgt spätestens vier Wochen nach Ende des Gewinnspiels.

*Gewinneinlösung auf Anfrage nach Verfügbarkeit in der Wintersaison 2017/2018 (07.12.2017 - 08.04.2018) und im Sommer 2018 (18.05.2018 - 12.10.2018). Bitte beachten Sie die Schließzeiten!

5. Abänderungsvorbehalt, Teilnehmerausschluss

Der Veranstalter behält sich das jederzeitige Recht vor, den Gewinnspielablauf bzw. die Teilnahmebedingungen inhaltlich abzuändern, zeitweilig aufzuheben oder das Projekt ganz abzusagen.

6. Haftung

Eine Haftung der KURIER RedaktionsgmbH & Co. KG – gleich aus welchem Rechtsgrund – besteht nur, wenn ein Schaden durch schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht in einer das Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht wurde oder auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Haftet die KURIER RedaktionsgmbH & Co. KG gemäß dem vorstehenden Absatz für die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, so ist die Haftung auf den Umfang begrenzt, mit dessen Entstehen die KURIER RedaktionsgmbH & Co. KG bei Vertragsschluss aufgrund der ihnen zu diesem Zeitpunkt bekannten Sachlage typischerweise rechnen musste. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten nicht bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für Haftungsansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz oder wenn der betreffende haftungsbegründende Umstand arglistig verschwiegen wurde. Soweit die Haftung der KURIER RedaktionsgmbH & Co. KG gemäß den Regelungen zu diesem Haftungsausschluss ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Organen, Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

7. Datenschutzbestimmungen

Die vom Teilnehmer mitgeteilten Daten werden zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels vom Veranstalter sowie deren für die Durchführung des Gewinnspiels beauftragten Dienstleister für die Dauer des Gewinnspiels elektronisch verarbeitet und gespeichert. Der Teilnehmer erklärt sich mit dieser Speicherung und den damit einhergehenden Übermittlungen zwischen Veranstalter und Dienstleister einverstanden. Der Teilnehmer ist berechtigt, Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten über ihn/sie gespeichert wurden und kann jederzeit via Mail an [email protected] die vorzeitige Löschung der Daten (Fotos) verlangen.