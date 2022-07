Ina Regen live | Theater im Park am 4. August

Nach dem Erfolg ihres zweiten Albums „røt“, das 2021 wie schon ihr Debut „Klee“ auf Platz 1 der österreichischen Charts zu finden war, und dessen Lieder sie trotz Pandemie bei vielen Konzerten präsentieren konnte, kehrt die Amadeus-Preisträgerin Ina Regen 2022 mit Band - und gelegentlich auch im intimeren Rahmen eines Duos - auf die Bühne zurück. Wie bei der erfolgreichen und vielseitigen Künstlerin nicht anders zu erwarten, wird es dabei die eine oder andere Überraschung geben. Zu viel sei noch nicht verraten, soviel aber schon: Ina Regen schreibt aktuell an neuen Liedern für ihr drittes Album. Und diese Lieder möchte die in Wien lebende Liedermacherin auch ihrem Publikum möglichst rasch vorstellen. Womit also eine gute Möglichkeit besteht, bei diesen Konzerten - neben den bekannten Hits - schon den einen oder anderen neuen, unveröffentlichten Titel hören zu können. „Ich freue mich schon sehr, meinem Publikum beim Musik-Machen bald wieder in die Augen blicken zu dürfen. Und auf viele gemeinsame, unvergessliche und inspirierende Abende.“ meint dazu Ina Regen.