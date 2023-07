ImPulsTanz: Trajal Harrell / Maggie The Cat - 4. August

Maggie the Cat trifft Catwalk: in dieser fulminanten tänzerischen Neuinterpretation von Tennessee Williams’ weltberühmtem Südstaaten-Drama Cat on a Hot Tin Roof, dessen Verfilmung mit Elizabeth Taylor als Maggie und Paul Newman in der Rolle des Brick Ende der 1950er Jahre zu einem Kassen-Hit wurde, verschiebt sich der Fokus. Denn auf Trajal Harrells Laufsteg kommen Maggie sowie die von Williams kaum beachteten Schwarzen Bediensteten in all ihren komplexen Launen zur Geltung. Neben Einflüssen aus der High Fashion und überbordend wandlungsfähigen Kostümen spielt auch das Voguing – zu Musik von u.a. Bruce Springsteen und Julio Iglesias – in Harrells Bewegungsvokabular eine zentrale Rolle. Er selbst tanzt und schillert außerdem als „Big Mama“, die hier an Stelle von Williams’ „Big Daddy“ die Strippen zieht.

Harrells Maggie the Cat ist Teil seiner Trilogie Porca Miseria („Verdammt!“), die sich mit drei vielschichtigen Frauenfiguren befasst. Dazu zählt neben The Deathbed of Katherine Dunham auch O Medea.