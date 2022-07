ImPulsTanz | „Radio Concert“ von Israel Galván

Wer ist imstande, den Flamenco neu zu formulieren, ihn mit Elementen von Cross-Dressing, Stierkampf und den unterschiedlichsten Ritualen aus der Populärkultur bis hin zum Fußball zu untermischen und ihn so ins 21. Jahrhundert zu überführen? Das ist vor allen anderen Israel Galván, überragender Bailaor der Gegenwart, der so ziemlich alles überschreitet, was der guten tradierten Folklore entspricht. Das bedeutet also nicht nur die heiße Sohle auf dem hölzernen „tablao“ (Boden) des Flamenco, sondern ein Neuentdecken der Möglichkeiten dieses aufregenden andalusischen Tanzes. Schon 2016 hat Galván in FLA.CO.MEN bei ImPulsTanz vorgemacht, was darunter zu verstehen ist. Jetzt kommt der vielfach ausgezeichnete Star, der 2017 an der Kasseler documenta 14 teilgenommen hat, wieder nach Wien, wo er ein ganz spezielles Projekt umsetzen wird: ein Radio Concert. Immer schon wollte er seinen Tanz für eine Musik-CD aufnehmen, sagt Galván. Jetzt erfüllt sich dieser Wunsch bei ImPulsTanz im ORF Radiokulturhaus. Ein perkussives Fest für Tanz- und Musik-Aficionados ist garantiert!