ImPulsTanz - Cie. Marie Chouinard - RADICAL VITALITY, SOLOS AND DUETS

Es ist eine einzigartige Anthologie. Mit ihrer weltberühmten Compagnie feiert die vielfach ausgezeichnete kanadische Choreografin und Leiterin der Tanz-Biennale Venedig, Marie Chouinard, das 40. Jahr ihres künstlerischen Schaffens.



Seit 1988 ist sie regelmäßig bei ImPulsTanz zu Gast. In drei großen Abenden aus Soli und Duetten entfaltet sie nun den ganzen Reichtum ihres bisherigen Werks. Mit historischen Stücken ab den 1970ern wie Sunday Morning May 1955 oder Earthquake in the Heartchakra, bis hin zu teils neu bearbeiteten Extrakten aus berühmt gewordenen Gruppenarbeiten wie Le cri du monde, Chorale oder bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS.