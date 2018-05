Der 7. Ich Helfe Laufend Spendenlauf wird am 3. Juni 2018 im schönen Wiener Augarten stattfinden.

Auch heuer gibt es wieder zwei Bewerbe:

Hobby (30 Min.) und Endurance (60 Min.), die nacheinander stattfinden. Der Modus hat sich nicht verändert: Wer in der vorgegebenen Zeit die meisten Runden läuft, gewinnt!

Natürlich steht auch dieses Jahr der wohltätige Zweck im Vordergrund! Jeder/Jede Läufer/In leistet einen wichtigen Beitrag zum Spendenprojekt, MOKI-Wien, die mobile Kinderkrankenpflege - egal ob er/sie gewinnt oder nur eine Runde läuft! So helfen wir, dass kranke Kinder und Jugendliche zuhause im vertrauten Umfeld und bei ihren Familien von Krankenschwestern gepflegt werden können.

Es warten prall gefüllte Goodie Bags, Finisher Medaillen, eine große Tombola, Labstellen, Musik, Cheerleader, viel Speis & Trank und - das Wichtigste - eine gute Stimmung auf die Läufer! Familien sind herzlich willkommen, wir haben eine eigene Kinderwertung und -betreuung.

Bewerbe:

Hobby:

In 30 Minuten so viele 1km Runden laufen wie möglich. Der/die LäuferIn mit den meisten Runden gewinnt!

Endurance:

Hier sind 60 Minuten Zeit, um so viele 1km Runden wie möglich zu laufen.

Die beiden Bewerbe werden nacheinander mit 30 Minuten Abstand stattfinden. Man kann an beiden Wertungen teilnehmen, wenn man sich zwei Mal anmeldet.

Anmeldung:

Die online Anmeldung erfolgt bis 29. Mai, 23:59 über Eventbrite. Danach werden die verbleibenden Plätze am Lauftag bei der Nachmeldung ab 9 Uhr vergeben.

Weitere Informationen und den Link zur Anmeldung finden Sie unter www.ichhelfelaufend.at.

Tun auch Sie laufend Gutes!