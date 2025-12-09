Ich bin Vincent! und ich habe keine Angst

Mut, Freundschaft und Survival im Klassenzimmer: „Survival-Experte“ Vincent ist 11 Jahre alt und hat es nicht leicht mit seinen KlassenkollegInnen. Als sich die neue, coole Mitschülerin mit ihm befreundet, schöpft Vincent wieder Hoffnung. Doch dann steht die Schullandwoche vor der Tür… Wird er den Mut finden, um für sich einzustehen?

Basierend auf Enne Koens’ preisgekröntem Roman. Uraufführung der Familienoper von Gordon Kampe.

Empfohlen ab 8 Jahren. Es spielen die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Michael Balke.

14. bis 28. Dezember 2025 | MusikTheater an der Wien | Linke Wienzeile 6 | 1060 Wien