Die Tiroler Alpen gehören zu einer der beliebtesten Urlaubsdestinationen in Österreich.

Kein Wunder: Das drittgrößte Bundesland hat mit seiner traumhaften Bergwelt und der naturbelassenen Landschaft einiges zu bieten. Der ideale Ort also, um sich eine kleine Auszeit in der Fastenzeit zu gönnen.

Den Alltag hinter sich lassen, relaxen, Energie tanken und das atemberaubende Alpenpanorama genießen – im Hotel Eden findet man wohltuende Erholung und einen unvergesslichen Urlaub. Ob Wellness-, Sport- oder Familienurlaub inmitten der imposanten Tiroler Bergwelt – im Vier-Sterne-Superior-Hotel ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Sie können gewinnen:

einen Gutschein im Doppelzimmer „Comfort“ für 2 Personen

· Reichhaltiges Frühstücksbuffet oder ein Langschläfer-Frühstück bis 11:30 Uhr

· Hausgemachten Kuchen am Nachmittag

· 5-Gang Auswahlmenü mit Salat und Käse vom Buffet

· wöchentliches Bauernbuffet/Galadinner

· Freie Nutzung des Wellnessbereiches Eden SPA

· Badetasche mit kuscheligem Bademantel und Badetüchern für den Saunabereich

· Grander-Wasser und Tee im Eden-SPA

· Welcome Drink an der Adam's Bistro Bar