Holiday on Ice A NEW DAY: 80 Jahre – Die Jubiläumsshow

Die größte und traditionsreichste Eigenveranstaltung der Wiener Stadthalle ist zugleich die meistbesuchte Eisshow der Welt: Jedes Jahr besuchen Zehntausende Holiday on Ice in der Wiener Stadthalle und erleben ein neues atemberaubendes Abenteuer auf dem Eis. Holiday on Ice feiert großes Jubiläum und kommt vom 17.01. bis 28.01.2024 mit der bisher künstlerisch und technisch aufwendigsten Show in die Wiener Stadthalle. Es ist eine ganz besondere Produktion, denn die beliebteste Eisshow der Welt feiert 80 magische Jahre.

Was Starregisseur Francisco Negrin und sein Kreativteam diesmal auf die große Eisbühne zaubern, setzt neue Maßstäbe: Die spannende Show A NEW DAY verbindet den besten Eiskunstlauf der Welt mit einer dramatischen und zugleich liebevollen Geschichte. Gemeinsam mit atemberaubender Akrobatik, einem Farbenrausch an Kostümen und weltbekannten Songs ergibt A NEW DAY ein grandioses Gesamtkunstwerk. Noch nie war Holiday on Ice so bunt und fröhlich!