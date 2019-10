Holen Sie sich Inspiration bei der Photo- und Adventuremesse

Auf der Fotografiemesse Photo and Adventure, die am 9. Und 10. November 2019 in der Messe Wien stattfindet, sind mehr als 270 Austeller vertreten, darunter CEWE, Marktführer bei Fotobüchern. Auf der Messe präsentiert CEWE seine Produktneuheiten und bietet ein umfassendes Rahmenprogramm. Die Besucher erwartet die Ausstellung der zehn Kategorie-Siegerfotos des CEWE Photo Awards 2019. Darüber hinaus präsentiert CEWE die 10 Siegerfotos des CEWE Jugendfotowettbewerbs sowie 30 weitere Exponate. Am Sonntag, 10. November, erfolgt die Siegerehrung des Jugendfotowettbewerbs.